A Polícia Federal (PF) deflagrou, nessa quinta-feira (9), a Operação Segurança Legal IX, com o objetivo de combater empresas clandestinas que atuam no setor de segurança privada sem autorização legal. A ação ocorreu de forma simultânea em todas as 27 capitais e nas 96 unidades descentralizadas da PF.

Cerca de 590 policiais federais participaram da operação, que prevê a fiscalização de 565 estabelecimentos em todo o país. Entre os alvos estão casas noturnas, comércios, condomínios e outros locais que possam estar contratando serviços de segurança privada irregulares.

Realizada anualmente desde 2017, a Operação Segurança Legal tem como foco coibir a atuação ilegal nesse setor, proteger a sociedade e garantir o cumprimento da legislação que regulamenta a atividade de segurança privada no Brasil.

Segundo a PF, a contratação de segurança clandestina representa um grave risco à segurança pública. Isso ocorre porque esses profissionais não passam pelo controle rigoroso da corporação. A PF alerta: “serviços dessa natureza colocam em perigo a integridade física das pessoas e o patrimônio dos contratantes.”

Empresas que prestam serviços de segurança sem autorização não cumprem os requisitos legais mínimos para o funcionamento e não estão sujeitas à fiscalização adequada. No Brasil, apenas companhias autorizadas pela Polícia Federal podem exercer essa atividade, contratando vigilantes dentro dos padrões exigidos de legalidade, segurança e responsabilidade.

Com informações do Itatiaia