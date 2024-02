Na noite dessa quinta-feira (8), os presidentes e representantes dos clubes de futebol amador de Formiga se reuniram na Secretaria de Educação e Esportes. O prefeito Eugênio Vilela, o vereador Marcelo Fernandes e o secretário Jaderson Teixeira estiveram presentes.

As 16 equipes participaram do sorteio das chaves para o Campeonato Rural de Futebol Amador de Formiga, conhecido como Ruralzão.

O campeonato conta com a indicação de recurso no valor de R$20 mil, realizada pelo vereador Marcelo Fernandes, que destinou por meio do Orçamento Impositivo.

Veja como ficaram as chaves:

Chave A: Papagaios, Pouso Alegre, Vigilatos e Albertos.

Chave B: Padre Doutor, Raiz, Vendinha. Fivela

Chave C: Baiões, Cunhas, Aroeiras, Lucianos

Chave D: Boa Vista, Fazenda Velha, Córrego da Divisa, Timboré

Fonte: Decom