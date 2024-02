Comprometido com o bem-estar das famílias em Formiga, O vereador Cid Corrêa apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal.

A proposta destaca-se ao propor a concessão de auxílio financeiro, intitulado Bolsa Creche, para famílias que não conseguem vaga na rede pública para crianças de até cinco anos.

De acordo com o projeto, as bolsas variam de 50% a 100% do salário mínimo, mensalmente. Essa iniciativa visa garantir acesso à educação infantil de qualidade, porque as famílias poderão contratar berçários ou creches particulares com o valor do Bolsa Creche.

Na justificativa que acompanha o projeto de lei, ressalta-se a importância de assegurar o direito à educação desde os primeiros anos de vida e destaca o caráter inclusivo da Bolsa Creche, que busca igualdade para todas as crianças em Formiga.

“Com o dinheiro da Bolsa Creche, as famílias poderão contratar berçários ou creches particulares para seus filhos que não conseguiram vagas na rede pública. Além disso, haverá economia para a Administração Pública, que não precisará investir em construção de novas creches e nem em ampliação das já existentes”, explicou o vereador.

O projeto agora aguarda apreciação e votação na Câmara Municipal, onde espera-se que a proposta receba o apoio necessário para promover uma mudança positiva na comunidade local.

Fonte: Câmara Municipal