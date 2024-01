Entre os dias 22 e 26 de janeiro, foi realizado o primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2024, no qual foi constatado que Formiga encontra-se em estado de “alto risco” de epidemia de dengue, com o índice de infestação predial de 7,5.

No levantamento realizado em janeiro de 2023, o resultado foi de 6,8. Neste ano houve aumento de 0,7 no resultado. As estatísticas apontam que, com resultado de 0 até 0,9, o município enquadra-se em situação de “baixo risco”, de 1,0 a 3,9 é “médio risco’ e acima de 4,0 é considerado “alto risco”.

Com o resultado, a Secretaria Municipal de Saúde constatou que, para cada cem imóveis existentes no município, 7,5 têm focos do mosquito.

Além do índice de infestação predial, o levantamento mostra o “Índice de Breteau”. O resultado em Formiga foi de 9,0, o que indica que para cada cem imóveis pesquisados durante o LIRAa, 9 deles possuem recipientes com larvas positivas.

O levantamento foi realizado em 1.727 imóveis (residências, terrenos baldios, comércios e outros). Muitos focos foram encontrados nas residências, 78,29% do total.

Ações

O setor de Endemias continuará com a intensificação das ações de campo e ações educativas, principalmente nos bairros com alto índice de “larvas positivas”, de acordo com o Programa Nacional de Controle às Arboviroses e seguindo as orientações de estratégias discutidas e planejadas pelo Comitê de Enfrentamento às Arboviroses do município.

Nos últimos dias, o setor de endemias da Secretaria Municipal de realizou blitz educativa, panfletagem, encontros de conscientização, mutirões de limpeza, visitas domiciliares e aplicação de Nebulização Portátil (fumacê costal). Todos os trabalhos continuarão de maneira intensificada.

Bairros que foram encontradas “larvas positivas” para Aedes aegypti.

Vila Padre Remaclo 14

Rosário 12

Planalto 8

Novo Horizonte 6

Santo Antônio 6

Vista Alegre 6

Alvorada 5

Belvedere 5

Centro 5

Quartéis 5

Alto dos Pinheiros 4

Santa Tereza 4

Nossa Senhora Aparecida 4

Nossa Sra. de Lourdes 4

Quinzinho 4

Sagrado Coração de Jesus 4

Mangabeiras 4

Jardim das Oliveiras 4

Bela Vista 3

Eldorado 3

Morada do Sol 3

São Luiz 3

Vila Nova 3

José Balbino 2

Nossa Senhora das Mercês 2

Ouro Verde 2

Pôr do Sol 2

Souza e Silva 2

Vila Imperial 2

São Raimundo 2

Vila Esperança 2

Vila Irba 2

Vila Giarola 2

Alto da Praia 2

Vila Carmelita 1

Bom Pastor 1

Beira Rio 1

Centenário 1

Jardim Alvorada 1

Jardim Minas Gerais 1

Maria Conceição de Castro 1

Ouro Branco 1

Jardim Primavera 1

Santa Ana 1

Santa Luzia 1

São Geraldo 1

Leal 1

Ramiro Batista 1

Jardim Guanabara 1

Serra Verde 1

Universitário 1

Dom Couto 1

Dados atualizados – 2024

Até o dia 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 40 “casos positivos” e 334 “casos suspeitos” para dengue. Foram registrados, também, 52 “casos suspeitos de chikungunya.

Fonte: Decom