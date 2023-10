O Rotary Club de Córrego Fundo iniciou, no último mês, a campanha Hepatite Zero, em uma parceria com a Prefeitura de Córrego Fundo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é promover testagem de pessoas acima de 40 anos contra as Hepatites B e C.

A campanha é nacional e visa corresponder ao compromisso firmado pelo Brasil junto à OMS e todos os seus países membros de eliminar 65% das mortes em decorrência da Hepatite e evitar até 90% dos novos casos até 2030.

A tradição do Rotary no combate à pólio e outras doenças, entre elas a hepatite, geraram a confiança do Ministério da Saúde para essa importante missão.

Em Córrego Fundo a campanha teve início com a assinatura de um termo de parceria entre o Rotary e o Executivo, para formalizar as responsabilidades para o desenvolvimento de ações conjuntas para a ampliação da testagem para hepatites B e C no município.

Participaram da reunião, a presidente do Rotary Club de Córrego Fundo, Simone Aparecida Leal Veloso e os rotarianos Patrick Rodrigues e Sandro Augusto, embaixador da campanha, além da coordenadora da Atenção Primária em Saúde de Córrego Fundo, Jayne Cristina Guimarães.

Uma das ações previstas na campanha, ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 06 de outubro. Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, foi realizada uma testagem em massa na Microminas. A coleta foi realizada pelas enfermeiras Michele Maira de Faria, responsável pelo PSF Padre Dionísio e Leila Rocha Paim, do PSF Cristino Antônio de Faria, apoiadas pela servidora Lilian Maria de Faria.

Haverá ainda testagem nas UBSs do município durante a campanha.

Entenda a Campanha Hepatite Zero

A Campanha Hepatite Zero foi lançada mundialmente no dia 28 de julho de 2020. O intuito é que a doença seja erradicada até 2030.

A campanha visa mobilizar mais de 200 países no mundo para detecção, prevenção e vacinação.

Estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros estejam infectados com o vírus da hepatite B e C. O número de mortes causados pela doença ultrapassa o índice de HIV.

A expectativa é testar 1,5 milhões de pessoas em países como Brasil, Argentina, México, Nigéria,Quênia, Senegal, totalizando 50 países e mais de 2il pontos de testagem no mundo.