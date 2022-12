O salário mínimo no Brasil em 2023 deve ser reajustado para R$ 1.294 (com base no INPC de 6,7%). Desde janeiro de 2022, o valor é de R$ 2.212.

O reajuste anual do salário mínimo é sempre discutido pelo Governo Federal e o Congresso Nacional, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Ao final de cada ano, esse valor é calculado, mas é em janeiro que o governo decreta oficialmente o valor, para que ele seja corrigido. Esse valor é publicado no “Diário Oficial da União (DOU)”.

Com base nas expectativas da inflação para os próximos anos, e se mantida essa regra, o salário mínimo vai para R$ 1.337 em 2024 (considerando a projeção de INPC de 2,8% para o ano) e para R$ 1378 em 2025 (INPC previsto de 2,9%).

O salário mínimo corresponde ao menor valor que pode ser pago aos trabalhadores com registro em carteira, por parte dos empregadores, em um mês. E não são apenas os assalariados que são impactados com os aumentos, mas todos aqueles que contribuem com o INSS, os que são MEI e outros.

Confira a evolução do mínimo nos últimos anos: