Na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 11h, o Corpo de Bombeiros foi acionado, por meio da central de atendimento de emergências, para combater um incêndio que atingia um caminhão carregado com material reciclável na MG-050, próximo ao trevo de Itapecerica. Segundo o solicitante, o veículo estava parado no acostamento da rodovia, com chamas concentradas na carroceria.

Uma equipe do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi rapidamente deslocada até o local e iniciou o combate ao incêndio. A carga do caminhão, juntamente com alguns pneus em chamas, bloqueou a rodovia, impedindo o tráfego até a conclusão da ocorrência.

Foram utilizados cerca de 9 mil litros de água, com o empenho de seis bombeiros e duas viaturas de combate. O motorista, de 36 anos, não ficou ferido.

Vídeo: Divulgação/SAMU

Fonte: SAMU