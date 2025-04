A quarta-feira (23) foi especial para os alunos do Instituto Tatame do Bem, que receberam a visita do atleta multicampeão de jiu-jitsu Matheus Diniz. Durante o encontro, Matheus compartilhou um pouco de sua trajetória no esporte, incentivando os jovens a acreditarem em seus sonhos e a nunca desistirem de seus objetivos.

Matheus começou no jiu-jitsu aos 14 anos e, aos 18, deu um passo ousado: mudou-se para os Estados Unidos para viver do esporte. Atualmente, ele reside no país, onde continua competindo em alto nível e ministrando aulas, levando o nome do jiu-jitsu ao redor do mundo.

Durante a visita, Matheus relembrou seu início no projeto e reforçou a importância do esporte:

“É muito bom visitar o lugar onde treinei e ver esse trabalho maravilhoso. Parabéns a todos os envolvidos nesse lindo projeto”, declarou o atleta.

Rodrigo Assalin, fundador do Instituto Tatame do Bem, celebrou a visita:

“É uma alegria imensa receber o Matheus e ver o ser humano incrível que ele se tornou. Essa visita confirma que estamos no caminho certo, pois, além de atletas, estamos formando pessoas melhores.”

Fonte: Tatame do Bem