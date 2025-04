O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta quinta-feira (24) descontentamento com os ataques russos contra Kiev, alertando que Vladimir Putin, presidente da Rússia, deve interromper a ofensiva.

“Não estou satisfeito com os ataques russos em Kiev”, escreveu Trump na Truth Social.

“Desnecessário e em péssimo momento. Vladimir, PARE! 5 mil soldados estão morrendo por semana. Vamos CONCLUIR o Acordo de Paz!”, adicionou.

Os comentários foram feitos um dia depois do republicano acusar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de prolongar a guerra ao não concordar com uma proposta de paz dos EUA que, em essência, cederia o controle de todo o território controlado pela Rússia na Ucrânia para Moscou.

Trump falou que Zelensky é mais difícil de lidar do que Putin.

“Acho que temos um acordo com a Rússia. Temos que chegar a um acordo com o presidente ucraniano e espero que ele – pensei que seria mais fácil lidar com Zelensky – até agora tem sido mais difícil”, comentou o republicano no Salão Oval.

Horas depois, a Rússia iniciou o ataque mais mortal à capital ucraniana em nove meses, matando pelo menos oito pessoas, segundo a Procuradoria-Geral da Ucrânia.

O presidente da Ucrânia disse acreditar que o bombardeio tinha como objetivo “pressionar” a Casa Branca, em meio à pressão sobre o acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA.

“O ataque de hoje é um dos mais complexos e ousados ​​da Rússia”, ponderou Zelensky durante uma viagem à África do Sul.

“A Rússia entende que a Ucrânia está firme e protegendo seus direitos, e (a Rússia) está pressionando nosso povo. Também está pressionando os EUA, o que eu acho que também está relacionado a este ataque. Em primeiro lugar”, comentou ele a repórteres.

Fonte: Kevin Liptak, Victoria Butenko e Rob Picheta-CNN Brasil