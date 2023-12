Nesta quinta-feira (21), a Santa Casa de Caridade de Formiga recebeu a visita do vereador Flávio Martins quando se propôs um plano de execução para a Emenda Parlamentar do Deputado Federal Subtenente Gonzaga, no valor de R$200 mil, depositada para a Prefeitura de Formiga no dia 19 de novembro de 2023.

O Posto Avançado de Coleta de Sangue (PACE) da Hemominas, com planta arquitetônica aprovada pela Fundação Hemominas encontra-se em fase de finalização de construção desde março de 2022. Para o término da obra, será necessário um investimento de R$120 mil em equipamentos e mobiliários.

O PACE é apropriado para atender a microrregião e outras cidades circunvizinhas, perfazendo um total de até 500 mil habitantes. De acordo com a demanda de doadores, o PACE poderá ter seu funcionamento semanal ou quinzenal.