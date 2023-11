A prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, determinou nessa quarta-feira (1°) o uso de máscaras em locais fechados após aumento de 306% nos casos confirmados de Covid-19 em apenas 26 dias. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e a implantação é imediata.

De acordo com a prefeitura, a volta do uso das máscaras em locais fechados é para manter a segurança da população que tem maior potencial de contaminação pela Covid-19. A secretaria alerta que a doença é imunoprevenível, ou seja, pode ser prevenida com a vacinação.

O Sistema de vigilância em Saúde de Santa Luzia está atento aos casos de Covid-19 e mantém a epidemia sobe controle, afirma a prefeitura por meio de nota.

“A pasta reforça a importância da vacinação e informa para a população que o imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de segunda a sexta e, todos os sábados, das 8h às 12h, nos postos de saúde Caribé e São Geraldo.“

Casos registrados

Semana 1 a 15/10/20023 – Notificados: 260 – Confirmados: 30

Semana 16 a 27/10/2023 – Notificados: 426 – Confirmados: 122

O uso de máscaras é obrigatório em:

• Equipamentos de saúde públicos e privados (funcionários e pacientes);

• Pessoas sintomáticas ou potencialmente em contato com transmissores;

• Pessoas com resfriado e gripe;

• Indivíduos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto;

• Imunossuprimidos.

As recomendações sobre o uso de máscaras valem para a população portadora de comorbidades e com risco aumentado da gravidade da doença, além daquelas que moram em instituições de longa permanência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a nota técnica é um documento oficial do COESL – Comitê Operacional de Enfrentamento à Covid-19 de Santa Luzia.

“A implantação é imediata, desde quarta-feira (1), e está sendo obrigatório o uso de máscara em todos os serviços de saúde, que o trabalhador em atendimento faça o uso de máscaras.“

