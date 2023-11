Um cavalo solto na pista acabou atropelado e morto por uma carreta tanque carregada de combustível, que tombou e interditou a BR-381, na altura do KM283, entre Antônio Dias e Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce, na manhã desta quinta-feira (2). Muitos viajantes de folga no feriado de Finados foram pegos em filas.

O trecho vinha sendo reparado pelo Batalhão de Engenharia do Exército e supervisionado pelo departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), depois que uma cratera se abriu no pavimento, na altura da cabeceira da nova ponte sobre o Ribeirão Onça Grande, em Jaguaraçu.

Devido às obras, o fluxo estava sendo feito em pare e siga, alternando sentidos de meia pista.

No início da manhã, um cavalo que estava solto atravessou a pista e foi atingido por uma carreta-tanque que transportava combustível. O veículo de cargas pesado saiu da pista e tombou em um buraco, bloqueando a via. O animal acabou morto e o motorista do veículo cargueiro não se feriu.

Com o acidente, o trecho acabou interditado, entre Jaguaraçu e Antônio Dias. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinaliza e auxilia nos trabalhos. A recomendação é fazer desvio por Caratinga ou Timóteo (apenas veículos com menos de 45 toneladas).

Fonte: Estado de Minas