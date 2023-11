O vereador de Quartel Geral, Marcello Lino de Souza, de 41 anos, morreu, nessa quarta-feira (1), ao se envolver em acidente na MG-176, entre o município e a Abaeté.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o carro dele saiu da pista e bateu de frente com uma árvore às margens da rodovia. No momento do acidente chovia.

O vereador ficou, então, preso às ferragens e morreu no local do acidente. A polícia liberou o corpo para funerária e uma empresa retirou o veículo, após reconhecimento e anuência do irmão da vítima.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local para os trabalhos de praxe.

Nota de pesar

Nas redes sociais, a prefeitura de Quartel Geral publicou nota de pesar. Destacou a atuação de Marcello Lino como vereador e também advogado.

“Seguindo os passos de seu pai, ingressou na política e desempenhou com conhecimento e espírito de liderança um dos mais profícuos mandatos de nosso legislativo”, afirma a nota.

Marcello Lino cumpria o primeiro mandato como vereador.

“Aliou o conhecimento jurídico ao trato atencioso ao mais carente e fez disso marca de sua curta, mas eficiente, passagem pela Câmara Municipal”, diz a nota assinada pelo prefeito Badaró.

Em seguida, conclui:

“Receba Marcelo, a homenagem e a despedida sincera de seus companheiros de Partido e do Povo de Quartel Geral que, com sabedoria, o escolheu como seu representante! Que Deus conforte o coração da família enlutada e destine a você um lugar privilegiado. Vá em paz e com o reconhecimento do que fez por nossa cidade”.

Fonte: Portal Gerais