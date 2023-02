A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano iniciou 2023 recebendo novos profissionais para o atendimento nos equipamentos socioassistenciais.

Os assistentes sociais, Guilherme Aquino Rossato, Larissa Maria de Souza e Ronilson Resende da Silva e as psicólogas sociais, Alessandra Mizerani Siqueira e Camila Makálister Ribeiro, que foram aprovados no último concurso público, já estão trabalhando no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Os novos técnicos foram recebidos pelo secretário Anuar Teodoro, que ressaltou a importância da chegada dos novos servidores: “a demanda dos nossos equipamentos tem aumentado significativamente e, com a chegada dos novos técnicos, vamos proporcionar um atendimento mais ágil aos usuários dos equipamentos socioassistencias, além de cumprir com as exigências do Governo Federal em relação à equipe técnica para a execução dos serviços.”

Fonte: Decom