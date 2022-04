A Secretaria de Saúde de Formiga faz um alerta aos pais e responsáveis sobre a síndrome mão-pé-boca que é uma doença altamente contagiosa. O alerta se faz necessário após o município registrar seis casos da doença. Pelo fato dos casos não serem associados, não configura surto.

A síndrome é mais frequente em crianças de menos de cinco anos de idade, embora possa afetar adultos. Quem estiver com os sintomas da doença devem procurar o Posto de Saúde mais próximo de casa. Os principais sintomas são:

febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões;

aparecimento, na boca, amídalas e faringe, de manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro que podem evoluir para ulcerações muito dolorosas;

erupção de pequenas bolhas em geral nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas que pode ocorrer também nas nádegas e na região genital;

mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia;

por causa da dor, surgem dificuldade para engolir e muita salivação.

A transmissão se dá pela via fecal/oral, através do contato direto entre as pessoas ou com as fezes, saliva e outras secreções, ou então através de alimentos e de objetos contaminados. Mesmo depois de recuperada, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas. O período de incubação oscila entre um e sete dias. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e podem ser confundidos com os do resfriado comum.

Medidas de prevenção e interrupção da cadeia de transmissão:

Lavar as mãos frequentemente com sabão e água, especialmente depois de trocar fraldas e usar o banheiro.

Limpar e desinfetar superfícies tocadas com frequência e itens sujos, incluindo brinquedos.

Evitar contato próximo, como beijar, abraçar ou compartilhar utensílios ou xícaras com pessoas com problemas de mãos, pés e boca.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Polliana Lacerda, pede às instituições como creche ou escolas que tenham uma criança confirmada com síndrome mão-pé-boca e mais outros dois suspeitos que entrem em contato com o Posto de Saúde mais próximo para busca ativa e investigação de possível surto.

Fonte: Decom