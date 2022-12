Uma frente fria que chega a Minas Gerais pode derrubar as temperaturas amenas em Divinópolis e região durante esta semana. A previsão do tempo indica que os termômetros ficam entre 15ºC e 24ºC.

O climatologista Ruibran dos Reis reforçou que a frente fria atinge boa parte do estado, mas que principalmente na região Centro-Oeste de Minas a previsão é de “muita nebulosidade até quarta-feira (21) com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia”.

No entanto, ainda conforme Ruibran, a partir de quinta-feira (22) a frente fria se dissipa, tornando o céu apenas nublado e diminuindo as possibilidades de chover no fim de semana do Natal, o qual deve ser ensolarado.

Além disso, os índices da umidade relativa do ar se mantêm altos, podendo alcançar os 85%.

Divinópolis

Em Divinópolis, as temperaturas ficam entre 13ºC e 27ºC nesta semana. Há previsão de chuvas durante todos os dias.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 15 ºC 27 °C Itaúna 14 °C 26 °C Pompéu 16 ºC 28 ºC Nova Serrana 15 ºC 26 °C Pará de Minas 14 ºC 26 ºC.

Fonte: G1