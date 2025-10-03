A Administração Municipal de Formiga realizará, entre os dias 17 e 29 de novembro, a Semana da Consciência Negra, instituída pela Lei nº 6.195, de 7 de março de 2024. A iniciativa tem como objetivo celebrar o legado e a contribuição da comunidade negra na formação da identidade do povo formiguense, além de promover a valorização da diversidade brasileira e o combate ao racismo.

Com uma programação diversificada, os eventos ocorrerão em locais como o bairro Rosário, as Bibliotecas Públicas e o Museu Histórico Francisco Fonseca, reunindo manifestações culturais e atividades de valorização da história negra na cidade.

Como parte da agenda, a Prefeitura publicou, na última sexta-feira (3), um Edital de premiação para Irmandades de Congado e Associações de Capoeira.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 3 de novembro, e os vencedores, definidos por votação popular, participarão das atividades do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.

Nesta data, a Diretoria de Esportes promoverá um pedal, que sairá da Praça São Vicente Férrer e seguirá até o Túmulo do Escravo Adão — um marco histórico que homenageia um homem negro que teria falecido em decorrência da “bexiga”, antigo nome da varíola. O local é atualmente visitado por pessoas movidas pela fé, curiosidade e respeito à história local. No trajeto, os ciclistas serão recebidos pelo terno de congado da Irmandade vencedora do edital.

O pedal será encerrado na Praça do Rosário, onde haverá uma roda de capoeira apresentada pela associação contemplada na premiação. Ainda no dia 20, às 11h, será celebrada uma missa na Igreja do Rosário, encerrando as atividades da data.

A Administração Municipal informa que, em breve, será divulgada a programação completa da ‘’Semana da Consciência Negra 2025’’

Com informações da Prefeitura de Formiga