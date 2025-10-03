Cães com habilidades excepcionais estão ajudando a ciência a repensar o que se sabe sobre o desenvolvimento da linguagem. Um estudo publicado na revista Current Biology em 18 de setembro revelou que alguns cães são capazes de aplicar um princípio linguístico considerado até então exclusivo dos seres humanos: a “extensão de rótulos”.

A “extensão de rótulos” é uma habilidade observada no desenvolvimento infantil, quando crianças aprendem que diferentes objetos podem receber o mesmo nome com base em suas funções. Um exemplo é considerar uma concha como uma colher grande. Essa associação funcional entre palavras e objetos era, até agora, entendida como uma característica única dos humanos em fase de aprendizado da linguagem.

Pesquisadores da Universidade Eötvös Lorand, em Budapeste, na Hungria, descobriram que alguns cães também conseguem compreender esse conceito, mesmo sem treinamento formal, apenas por meio de interações lúdicas com seus tutores.

Brincadeira que ensina

O experimento foi realizado nas casas dos próprios tutores e contou com a participação de oito cães classificados como “aprendizes talentosos de palavras” (gifted word learners, ou GWLs). Entre eles estavam seis border collies e dois blue heelers.

Durante as brincadeiras, os animais foram apresentados a dois rótulos verbais principais: “puxar” e “buscar”, cada um associado a um grupo de brinquedos usados para essas ações específicas. Posteriormente, os cães tiveram contato com novos brinquedos, com formatos diferentes, mas com a mesma função.

Mesmo sem ouvir novamente as palavras, os cães conseguiram associar corretamente os novos objetos às categorias “puxar” ou “buscar”, acertando significativamente mais do que o esperado por acaso.

“Eles entendem o significado por trás desses rótulos bem o suficiente para aplicá-los a brinquedos novos e de aparência muito diferente, reconhecendo para que serviam os brinquedos”, destacou Claudia Fugazza, principal autora do estudo, em comunicado.

Segundo ela, isso demonstra que os cães não apenas memorizam palavras, mas também conseguem associá-las a conceitos funcionais, habilidade até então documentada apenas em crianças pequenas.

Espelho do desenvolvimento humano

É a primeira vez que esse tipo de associação é observado de forma espontânea em cães. Em outras espécies animais, habilidades semelhantes só foram registradas após longos treinamentos em ambientes controlados.

Para Adam Miklosi, coautor da pesquisa, os resultados ajudam a entender como habilidades relacionadas à linguagem podem emergir fora da espécie humana. Segundo ele, “a convivência próxima com os humanos ao longo de milhares de anos pode ter estimulado o desenvolvimento dessas competências cognitivas nos cães”.

O estudo abre novas perspectivas sobre a cognição animal e aproxima ainda mais os cães do entendimento sobre a linguagem humana. A descoberta de que esses animais são capazes de compreender conceitos abstratos por meio de brincadeiras cotidianas reforça o papel da interação humano-animal no desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas.

Com informações do Metrópoles