Na tarde desta quinta-feira (18), foi realizada na Praça do Terminal Rodoviário de Formiga, a cerimônia de lançamento oficial da “Operação Semana Nacional do Trânsito 2025”, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. A campanha deste ano tem como tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

A ação é promovida pelo 63º Batalhão da Polícia Militar, em parceria com o Sest/Senat, Secretaria Municipal de Trânsito de Formiga, DER-MG, Samu e a concessionária Via Appia Nascentes das Gerais. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância de comportamentos mais seguros e responsáveis no trânsito, promovendo a preservação da vida e a redução de acidentes.

Durante toda a semana, serão realizadas ações educativas, palestras em escolas previamente selecionadas, blitzes educativas e atividades de interação com a comunidade, com foco na conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As ações destacam a importância da direção defensiva, do respeito às leis de trânsito e de atitudes de cordialidade no dia a dia.

Um dos temas de grande relevância abordado nas atividades será o uso consciente das bicicletas elétricas na cidade, ressaltando a necessidade de atenção às regras de circulação, ao uso de equipamentos de segurança e ao compartilhamento seguro das vias com os demais usuários.

No espaço do DER-MG, localizado na Avenida Brasil, nº 3, bairro Vila Nirmatele, estão sendo realizadas palestras educativas voltadas a alunos de escolas municipais e particulares. O local também abriga a “Transitolândia”, uma simulação de trânsito voltada ao público infantil, que busca ensinar, na prática, conceitos como sinalização, uso correto das faixas de pedestres e condutas seguras no trânsito.

A operação está sendo desencadeada em todo o Estado de Minas Gerais; todas as cidades estão alinhadas com o lema da campanha: “a defesa da vida acima de tudo”.

O evento de abertura em Formiga foi comandado pelo tenente-coronel PM Douglas Guimarães Lima e contou com a presença da agente de trânsito do DER-Formiga, Lucimara Santos; do superintendente municipal de trânsito, Daniel Ebias; da coordenadora municipal de trânsito, Bruna Costa; do supervisor municipal de projetos, Mateus Pinho; além de agentes municipais de trânsito e diversos policiais militares.

A Polícia Militar de Minas Gerais reforça que atitudes de respeito e empatia no trânsito salvam vidas. Desacelerar é um ato de cuidado com você e com o próximo.