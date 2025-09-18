O juiz Tarcísio Marques, de 68 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (18), em seu apartamento no Centro de Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado no banheiro da residência por uma funcionária. A suspeita é de morte por causas naturais.

De acordo com a Polícia Civil, não foram identificadas marcas de violência nem sinais de arrombamento no imóvel. A perícia foi realizada no local.

Marques atuava na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Poços de Caldas. Entre 2006 e 2022, também exerceu a magistratura na comarca de Andradas.

O velório será realizado a partir das 20h, no Salão do Júri do Fórum de Poços de Caldas. Após a cerimônia, o corpo será cremado.

O Fórum de Poços de Caldas lamentou o falecimento do magistrado. Já o Fórum de Andradas decretou luto oficial de três dias.

Com informações do G1 Sul de Minas