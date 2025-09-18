Suspenso desde 2019, o horário de verão continua sendo tema de análise dentro do governo federal. Apesar de especulações nas redes sociais sobre a possibilidade de seu retorno, o Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou, em nota oficial, que ainda não há decisão tomada sobre o restabelecimento da medida.

De acordo com o MME, o horário de verão é um tema que segue sob avaliação contínua da pasta. A nota esclarece que, até o momento, as condições dos reservatórios são consideradas favoráveis, com evolução dentro da normalidade durante o período seco. Isso contribui para uma situação mais confortável do Sistema Interligado Nacional (SIN) em comparação ao ano anterior.

Segundo o governo, estudos com projeções até fevereiro de 2026 indicam que o fornecimento de energia está garantido. A informação foi reforçada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que confirmou o pleno atendimento às necessidades do país no setor energético.

O MME acrescenta ainda que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) continua acompanhando de perto as condições do sistema, fornecendo dados atualizados para embasar uma eventual decisão sobre o retorno ou não do horário de verão.

A medida foi suspensa em 2019 após avaliação do governo da época, que concluiu que os hábitos de consumo de energia da população brasileira haviam mudado, concentrando-se mais no período da tarde. Com isso, os efeitos positivos da alteração dos relógios foram considerados reduzidos, levando à suspensão da prática.

Apesar dos rumores, o horário de verão ainda não será retomado. O tema permanece em análise técnica e política, com base no comportamento do consumo de energia e nas condições de abastecimento do sistema elétrico nacional. O governo afirma que qualquer decisão será tomada com base em dados atualizados e monitoramento constante do setor.

