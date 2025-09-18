Na próxima segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Formiga realizará uma celebração em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A data é marcada por reflexões sobre inclusão, acessibilidade e respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

Para a solenidade, foram convidados representantes da APAE, da ASADEF, do Grupo Família Formiga Azul, do CEMAP, do CAPS e do Grupo Renova Mãe, além de representantes do Poder Executivo e o prefeito municipal. As instituições também terão espaço para expor seus trabalhos no hall da Câmara, permitindo à população conhecer melhor suas atividades e projetos.

Segundo a Presidência da Casa, a iniciativa reforça o compromisso do Legislativo em abrir espaço para o diálogo com a sociedade civil, aproximando o trabalho da Câmara das demandas da comunidade e fortalecendo a luta por políticas públicas mais inclusivas.

O evento será aberto à população, que está convidada a participar e prestigiar as ações.

Fonte: Câmara Municipal de Formiga