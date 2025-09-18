Uma grande operação policial realizada nesta quinta-feira (18) em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari resultou na morte de quatro pessoas e na prisão de 14 suspeitos. Batizada de Operação Réprobos, a ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios e confrontos armados na Região Metropolitana da capital baiana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, além de diversos mandados de prisão. Entre os alvos estão lideranças do grupo, incluindo um dos gerentes do tráfico, preso em Salvador após manter a companheira e a filha, um bebê, como reféns sob ameaça de uma pistola calibre 9mm.

A situação foi controlada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), que negociaram a rendição do suspeito e garantiram a libertação das vítimas. No local, foram apreendidas armas, munições e porções de drogas. O homem já possui antecedentes por tráfico e assaltos a coletivos.

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas morreram em confronto direto com os agentes durante o cumprimento dos mandados. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. Um quarto suspeito também morreu em outra ação policial ao longo da operação.

A ofensiva ocorre simultaneamente em três bairros de Salvador, além de pontos em Lauro de Freitas e Camaçari. Cerca de 200 agentes da Polícia Civil e mais de 100 policiais militares participam da operação de forma integrada.

Além das prisões e apreensões, estão sendo realizados bloqueios de 31 contas bancárias e buscas por veículos utilizados pela organização criminosa.

Com informações da CNN Brasil