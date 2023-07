Participante do programa MasterChef Profissionais 2022, Wilson Cabral Nunes morreu nessa sexta-feira (21), aos 40 anos. O cozinheiro sofreu um acidente de carro em Sorocaba, no interior de São Paulo, no último dia 14 e estava internado desde então. A informação de sua morte foi confirmada por familiares nas redes sociais.

“É com pesar que venho aqui informar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens”, escreveu Simone, esposa de Wilson. O cozinheiro deixa um filho, Arthur, de 9 anos.

Carioca, Wilson era especialista na comida do sul dos Estados Unidos, país em que morou por seis anos durante a adolescência. Semifinalista do reality show de gastronomia, ele foi eliminado pelo participante Diego Sacilotto, campeão da temporada. Após o término do programa, Wilson abriu um restaurante especializado em churrasco de costela, em Sorocaba, com Hichel, ex-participante da mesma edição.

Sacilotto o homenageou no Instagram: “Você me ensinou honestidade e respeito em uma disputa, e provou que um sonho nunca deve ser deixado de lado (…). Foste um oponente leal, um amigo fiel e um cozinheiro inabalável. Sentirei muitas saudades”. O cozinheiro deixou a esposa, e um filho, Arthur, de 9 anos. Foi o menino, aliás, quem pediu para o pai se inscrever no reality por considerar a sua comida “a melhor do mundo”.