O Senai-MG está oferecendo uma jornada de formação profissional que contempla vários cursos para quem pretende trabalhar na área de tecnologia ou já atua no segmento. Trata-se da Jornada de Desenvolvedor WEB Full-Stack, disponibilizada no formato exclusivamente on-line, em três trilhas e com aulas interativas. As inscrições estão abertas, serão permanecentes e todas as informações sobre a capacitação estão disponíveis neste link.

A jornada está dividida em trilhas e o aluno pode cursá-las separadamente ou de maneira integral. Elas oferecem uma série de cursos que aborda temas diversos e aderentes ao campo de atuação de um desenvolvedor web, segundo o analista de projetos educacionais do Senai, Daniel Viana. A trilha programador beginner é voltada para iniciantes, enquanto a desenvolvedor front-end e back-end são direcionadas para quem possui conhecimento mais avançado na área e tem o objetivo de especializar.

Informática aplicada, linguagem de programação Python, requisitos para qualidade de software, banco de dados MySQL são alguns assuntos abordados nos cursos. A concepção da capacitação, observou o analista, surgiu a partir da identificação da necessidade de desenvolvedores no mercado, sinalizada também pelo Sindicato da Industria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Sindinfor-MG). O profissional atua, por exemplo, no desenvolvimento de site, de sistemas web, de banco de dados e realiza teste de software.

“A jornada foi pensada para quem que está no mercado de TI e deseja se especializar e buscar uma qualificação, bem como para quem tem interesse em trilhar novo caminho profissional. Um dos diferenciais do curso é a interação do aluno com os instrutores em aulas ao vivo, para esclarecer dúvidas e oferecer todo o suporte necessário”, disse. Ao longo da jornada, o Senai vai promover ainda palestras de profissionais inseridos no mercado.

Fonte: Fiemg