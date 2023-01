O velório da formiguense Bruna Palhares Fonseca, assassinada no dia 1º de janeiro, teve início na madrugada desse domingo (15) na Funerária Aliança.

O sepultamento, que estava marcado para às 10h desta segunda-feira (16), no Cemitério do Santíssimo, foi transferido para às 17h.

Bruna deixa os pais e duas irmãs. Atualmente, ela residia na Irlanda.

O crime

A formiguense foi encontrada morta em um apartamento na cidade de Cork, na Irlanda, no dia 1º de janeiro. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, de 29 anos, também natural de Formiga.

De acordo com autoridades irlandesas, Bruna teria passado a virada do ano no mesmo lugar que o indivíduo. Horas depois, ela foi encontrada sem vida em uma cama, no apartamento dele, na Libert Street.