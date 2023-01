Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após a explosão em uma casa de tiros, em Manaus. O caso aconteceu na manhã deste domingo (15) no bairro Ponta Negra, na zona Oeste da capital amazonense.

As vítimas teriam morrido carbonizadas. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a pessoa que sobreviveu à explosão precisou ser encaminhada ao Hospital 28 de Agosto.

A vítima, que não teve sua identidade revelada, teve 90% do seu corpo queimada e foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Fonte: Metrópoles