Em suas diferentes abordagens, o formato reality show, sem surpresas, se manteve no topo do noticiário do início do ano até o presente momento, em que mais uma edição de “A Fazenda” caminha para o encerramento. No universo do nosso Entretenimento, nada supera esses programas em repercussão nas redes sociais, imprensa escrita, falada…, e a audiência é sempre muito interessante.

O gênero caiu nas graças do público e vale destacar que não apenas o de confinamento, como o rural, da Record, apresentado por Adriane Galisteu e o “BBB”, com Tadeu Schmidt, da Globo. Tem musical, culinária, pegação… Enfim, para todas as idades e gostos.

Se em 2022 os realities shows receberam grande atenção das emissoras de TV e mexeram com o telespectador, a informação é que no ano que vem o “impacto” promete ser ainda maior, inclusive com promessa de novos investimentos e apostas em formatos inéditos.

As grandes produtoras de conteúdo, parceiras das principais emissoras, dão esta certeza. “2023 vai trazer muitas novidades de fora do Brasil”, garante uma executiva de importante player do mercado.

TV Tudo

Nova temporada

O ator Creo Kellab, que mora nos Estados Unidos, está de volta ao Brasil para gravar a quinta temporada da série “Impuros”, exibida pela plataforma Star+, da Disney. Na produção, ele vive Choque, um dos líderes da facção Comando Original.

“Para este trabalho, já comecei a fazer a minha preparação em São Francisco. Reforcei o meu físico com muitas idas à academia, principalmente o pilates, para me dar força e resistência para as cenas de ação”, conta o ator, que também participou da quarta temporada.

Vai que vai

“Impuros” retrata o Rio de Janeiro dos anos 1990. Em um território conflagrado por problemas sociais e onde a oportunidade do crime é muito tentadora, Evandro (Rafael Logam) enfrenta as complexidades do mundo do tráfico e a relação complicada com a própria mãe, Arlete (Cyria Coentro).

Indicada a dois Emmys, “Impuros” se tornou a série mais longeva do grupo Disney no Brasil.

Cronograma

Luciano Huck e as equipes do “Domingão” já estão com o planejamento definido para este ano.

O pessoal trabalha até o dia 23 de dezembro.

Marcas

A Globo já tem assegurado “Terra Vermelha” como título da próxima novela das 21h, escrita por Walcyr Carrasco.

Porém, como é sempre bom ter um plano B, a emissora também solicitou o registro da marca “Terra Bruta”.

Ao natural

Gloria Pires será uma das estrelas deste novo trabalho de Carrasco que vai substituir “Travessia”. E o detalhe é que, para amigos próximos, Gloria tem sinalizado uma distância regulamentar de tintas.

Ao que tudo indica, não irá fazer uso de produtos para esconder os cabelos brancos durante a jornada da novela.

Fazer com isso?

Voltando a falar sobre registro de marcas, o Grupo Globo também solicitou o domínio de Direita Extrema.

Mas, fazer o que com isso?

Férias coletivas

As equipes da Rede TV! estão se organizando para encerrar suas gravações deste ano até o dia 16 de dezembro.

Parada total, exceção ao jornalismo.

Conteúdo inédito

Ainda em relação às férias, a Rede TV! informa que programas, como o “Sensacional”, apresentado por Daniela Albuquerque, entrarão com edições inéditas no período.

Ganha o telespectador.

Pode isso?

Algumas produções do cinema nacional que ainda não estrearam trazem no chamado “material de divulgação” a informação que, após a exibição nos cinemas, já irão para determinada plataforma de streaming. Será que isso não atrapalha?

Não diminui o interesse do público em visitar as salas de cinema?

Um exemplo

O jovem ator Gabriel Leone está filmando no litoral de São Paulo o longa “Barba ensopada de sangue”, ao lado de Ricardo Blat e Thainá Duarte. Gênero suspense, de Aly Muritiba.

Os idealizados já avisaram que o filme, depois, ganhará espaço no Globoplay.

Polivalente

Henrique Camargo, atualmente na série “Reis” e nos trabalhos do novo filme de Xuxa, “Uma Fada Veio Me Visitar”, também vem aí com novidades no teatro. O jovem ator integra o elenco do musical “A Christimas Carol”, inspirado no clássico do escritor inglês Charles Dickens, ao lado de Miguel Falabella, que estreia dia 10 de dezembro, no Teatro Santander, em São Paulo.

E também já ensaia outro musical, “João e Maria”.

Talento

A série “No Mundo da Luna”, protagonizada por Marina Moschen e em cartaz no HBO Max, tem outros valores que merecem a atenção do público.

No caso, Bruna Inocêncio, intérprete de Sabrina, uma artista plástica, e Priscila Lima, a Bia, ligada ao mundo dos games.

Bate-Rebate

· Com 20 anos de carreira e estreando nas novelas em “Cara e Coragem”, Carol Portes voltará aos palcos após o fim da trama…

· … Ela vai atuar e produzir um texto de Rodrigo Nogueira (ainda sem título) que terá direção de Marcio Macena.

· Os fãs já estão especulando Carla Diaz na terceira temporada de “Bom Dia, Verônica”…

· …A jovem atriz que tem se dedicado muito ao cinema nos últimos meses.

· Como ficará o Esporte da Globo após o encerramento da Copa do Mundo?…

· … Muita gente descontente.

· O espetáculo “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito” cumpre apresentações pelo País…

· …A equipe acaba de visitar teatros no Paraná…

· …No elenco, Vera Fischer, Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch.

· Personagem da Alessandra Negrini, Guida, em “Travessia”, vai ter uma virada…

· …Ela vai para cima de Moretti, papel de Rodrigo Lombardi…

· Gravações da série “Betinho” vão começar no dia 5 de dezembro…

· …A produção estreia em 2023 na Globoplay e tem Julio Andrade como ator e diretor.

C’est fini

“Travessia”, novela de Gloria Perez, passa por ajustes em pleno voo, é verdade, até para que possa turbinar sua audiência.

Agora, se de fato também existe atraso nas gravações, sua autora não tem nada a ver com isso. Gloria diz que toda semana faz normalmente sua entrega de capítulos para a produção.