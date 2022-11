Uma mulher matou o marido na madrugada deste domingo (27) durante uma briga em Cláudio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ela ligou para o socorro e acionou os militares após o crime.

Em depoimento, a mulher contou que o companheiro havia chegado em casa de madrugada e discutido sem motivo.

Ainda conforme os militares, a autora do homicídio explicou que golpeou o marido no coração após ela ter sido agredida com socos, enforcada por ele e ameaçada com uma faca.

A mulher foi presa em flagrante e alegou legítima defesa. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1