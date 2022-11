Duas mulheres foram presas por suspeita de tráfico de drogas com 240 tabletes de maconha em um carro estacionado na garagem da suíte de um motel, na madrugada desse sábado (27), em Arceburgo (MG).

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Guaxupé e Arceburgo receberam informações de que duas mulheres seguiam com um carro com placas de Ribeirão Preto na rodovia MG-449, de Mococa (SP) para Arceburgo, com grande quantidade de drogas.

Conforme a PM, durante as buscas, o carro foi encontrado estacionado na garagem em uma das suítes do motel que fica às margens da rodovia. No carro, os militares encontraram os 242 tabletes de maconha. Segundo a Polícia Militar, é a maior quantidade já apreendida na cidade.

De acordo com a polícia, as mulheres saíram com as drogas de Ribeirão Preto e tinha como destino Juiz de Fora.

As suspeitas foram levadas para a Delegacia da Polícia Militar e depois encaminhadas ao Presídio de Botelhos (MG). O carro e a droga foram apreendidos.

