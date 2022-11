O Corpo de Bombeiros de Formiga, em parceria com a Defesa Civil Municipal, realizou neste domingo (27), no Centro de Educação Infantil Dalva Barbosa, no bairro Vargem Grande, um treinamento com a comunidade sobre como se comportar em casos de riscos envolvendo o período chuvoso.

Os moradores foram esclarecidos sobre como são realizadas as vistorias em riscos de deslizamento/desmoronamento, além de conhecimentos básicos de nós e amarrações e primeiros socorros básicos.

De acordo com o Cobom, os moradores da rua da Pedreira e da rua Américo Gontijo foram previamente convidados, dias antes do treinamento, pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, que entregou o convite pessoalmente em cada uma das residências.

Todos os que estavam em posse dos seus celulares foram cadastrados para receberem alertas meteorológicos, sobre ocorrências de chuvas intensas ou tempestades, através de mensagens de texto do número 40199 da Defesa Civil.

Além do treinamento, foram realizados mapeamentos das áreas de risco e construções de planos de contingência para atuação em caso de eventos adversos decorrentes das chuvas.

Essa iniciativa é mais uma das ações conjuntas da Defesa Civil Municipal e Corpo de Bombeiros Militar, visando à preparação para o período chuvoso.

