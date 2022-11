Uma briga entre duas mulheres foi registrada neste domingo (27), em um bar, localizado à rua Expedicionário Jorge Alvarenga, no Centro de Formiga.

A Polícia Militar foi acionada a comparecer no local onde duas mulheres, sendo uma de 27 e outra de 36 anos, por motivos fúteis, se desentenderam no interior do referido bar.

A mais jovem se apossou de uma faca, e desferiu um golpe contra o ombro da outra mulher. Mesmo uma delas ferida, continuaram se agredindo com socos e tapas.

A mulher ferida foi encaminhada para a UPA, mas negou atendimento.

Em seguida, as duas foram presas, sendo conduzidas à delegacia.