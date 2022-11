Faleceu neste domingo (27), Silvio Francisco de Menezes (Sivica), aos 85 anos.

Ele era casado com Agda Vaz e deixa três filhos.

Ele foi presidente da extinta Cooperativa Agropecuária e também foi presidente do Sindicato Rural.

O corpo está sendo velado no Lions Club e o sepultamento ocorrerá às 14h, no Cemitério do Rosário.

Ele foi vereador por dois mandatos, 1973-76 e 1977-82, e teve como principal bandeira a zona rural, sendo o autor do projeto que criou os centros comunitários rurais.

O presidente da Câmara de Formiga, Marcelo Fernandes, em nome dos demais vereadores e dos servidores do Poder Legislativo, envia a familiares e amigos de Sivica os pêsames pela sua perda. “Formiga está de luto pelo falecimento de tão importante cidadão. Sivica contribuiu de maneira relevante para o nosso município e fará muita falta. Desejo aos familiares e amigos do nosso ex-vereador muita força neste momento tão difícil. Que Deus conforte a todos”, comentou.