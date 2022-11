A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu, no sábado (26), uma caminhonete com o licenciamento atrasado, durante operação na BR-354, no município de Campo Belo. A ocorrência foi registrada na altura do KM 560.

De acordo com a PMRv, durante operação pela rodovia, os militares abordaram o condutor da caminhonete Fiat/Strada. Na ocasião, foi constatado que o veículo não estava devidamente licenciada.

O veículo removido para pátio credenciado e condutor foi orientado a futuras providências.

Fonte: Tapiraí TV