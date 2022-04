Durante operação de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG) apreendeu mais de 14kg de cloridrato de cocaína, substância usada no preparo de várias drogas sintéticas, como a própria cocaína e o crack. A apreensão aconteceu na BR-262, em Betim, na manhã deste domingo (3).

Segundo os policiais, os pacotes estavam escondidos no estepe e na tampa do porta-malas do carro.

Ainda de acordo com a PRF-MG, o motorista, de 37 anos, vinha do estado do Mato Grosso e seguia em direção a Belo Horizonte.

O suspeito foi encaminhado para a 4ª delegacia da Polícia Civil, em Betim. Ele já foi preso em 2017, em Sete Lagoas, na Região Central do Estado, também pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: G1