O Athletic continua fazendo história nesta temporada. Neste domingo (3), o Esquadrão de Aço empatou por 0 a 0 com a Caldense no tempo normal, no estádio Joaquim Portugal (Arena Unimed), em São João del-Rei, e venceu por 5 a 4 nos pênaltis. Com o resultado, o clube alvinegro conquistou pela primeira vez o Troféu do Interior em sua segunda participação na elite do Campeonato Mineiro.

No duelo de ida da decisão do torneio, as duas equipes empataram por 1 a 1. A partida foi disputada no estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas, na última quarta-feira (30).

Com a conquista, o Athletic ganhou o direito de disputar a Recopa Mineira de 2023. A final – marcada para começar na semana que anteceder o início do Estadual – será contra o vencedor do Troféu Inconfidência, que tem como finalistas nesta edição Democrata-GV e Tombense.

Além da Recopa, o Esquadrão de Aço também disputará na próxima temporada a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Este também é um feito histórico do clube do interior.

O jogo

Sob forte calor, o primeiro tempo foi de poucas emoções no Joaquim Portugal. Com propostas de jogo semelhantes, Athletic e Caldense preferiram tocar mais a bola na intermediária e explorar os espaços vazios em contra-ataques. Apesar da estratégia, não tiveram grandes chances.

A melhor oportunidade da etapa inicial foi do Esquadrão de Aço, aos 41 minutos. O atacante Ricardo Oliveira recebeu bola enfiada dentro da área e finalizou de pé esquerdo exigindo a defesa do goleiro Renan Rinaldi, que salvou a Caldense.

O Athletic voltou para o segundo tempo mais agressivo. Aos 11 minutos, Ricardo Oliveira invadiu a área, se livrou da marcação e cruzou a bola em direção a marca do pênalti. O centroavante Rafhael Lucas fez o pivô, girou e finalizou para o gol, mas o zagueiro Lula fez um toque providencial e mandou a redonda para escanteio. Renan Rinaldi já estava batido no lance.

Apesar de subir suas linhas de marcação, a Caldense continuou apática até a parada técnica no segundo tempo. Depois disso, a Veterana teve duas boas oportunidades em sequência. A melhor delas foi com o atacante Douglas Eskilo, que passou por dois jogadores de defesa do Athletic e finalizou triscando a trave.

A Caldense mandou no jogo nos minutos finais. O clube de Poços de Caldas tentou definir o placar ainda no tempo normal, porém não conseguiu. A decisão do Troféu do Interior foi parar nas cobranças de pênalti.

Decisão por pênaltis

Na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Pedro Rocha. O arqueiro pegou duas cobranças, de Douglas Eskilo (5ª cobrança) e Matheus Muller (nas alternadas), e garantiu o título ao clube de São João del-Rei.

O único erro do Esquadrão foi do atacante Mariano, que parou em Renan Rinaldi. Antônio Falcão, Kadu, Douglas, Alason e Sidimar fizeram para a equipe mandante.

No fim, comemoração alvinegra.

Fonte: Super Esportes