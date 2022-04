Um acidente entre um carro e um caminhão trator na manhã deste domingo (3) no km 30 da MG-420, em Pompéu, deixou um morto e três feridos, entre eles uma criança de 6 anos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois veículos colidiram frontalmente. Após a batida, o automóvel capotou e parou do lado de fora da pista. Já o caminhão trator se chocou contra um barranco.

O motorista do carro de 32 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas ocupantes, de 33 e 54 anos, e a criança foram levadas para atendimento médico em um hospital da região. O condutor do caminhão trator não sofreu escoriações.

A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de praxe e investigação da causa do acidente. O trânsito no local foi sinalizado após o acidente.

Fonte: G1