Nas oficinas do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), crianças assistidas pelo Tatame do Bem aprendem a respeitar o meio ambiente e os recursos naturais do planeta.

Na atividade proposta pela voluntária Fernanda Mendonça, na última semana, os alunos abordaram a importância da água, como elemento vital de sobrevivência dos seres vivos. Uma alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março.