O Brechó do Bem tem agora uma nova unidade. Totalmente remodelado, o Brechó 2 ocupa o antigo endereço, na rua Coronel Jose Goncalves D’Amarante n° 5, Centro, em frente ao portão lateral da Escola Rodolfo Almeida. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e de 13h às 18h. Aos sábados, de 8h às 12h. A colaboradora Letícia é a responsável pela loja e atende também pelo telefone: (37) 99985-4482.

Sob a direção de Sávio, o Brechó do Quinzinho está a todo vapor. Localizado na rua Lassance Cunha, nº 665, bairro Quinzinho, a loja continua atendendo nos mesmos dias e horários que a filial.

Em suas duas unidades, o Brechó do Bem conta com uma grande variedade de artigos, em um conceito de sustentabilidade e economia que vem sendo incluído, a cada dia, no cotidiano das pessoas.

É também o espaço ideal para fazer girar a Roda do Bem, em uma engrenagem de responsabilidade social, doando ou comprando.

Interessados em doar para a causa, podem ligar no telefone (37) 99868-0806 que um colaborador irá na casa buscar as doações. O brechó aceita roupas, móveis, brinquedos, artigos de decoração, entre outros.

Toda a renda vai para as ações do Tatame do Bem, que atende a cerca de 500 famílias, em Formiga e região.

Fonte: Tatame do Bem