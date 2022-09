O delegado da Polícia Civil de Formiga, Danilo César Basílio, ministrará uma palestra sobre os perigos das drogas nesta quarta-feira (21), às 19h, na Praça do Céus – Centro de Artes e Esportes Unificados, localizada no bairro Novo Horizonte.

O encontro é voltado para alunos e familiares do Tatame do Bem, mas também é aberto a toda a comunidade. O tema da palestra é “Promovendo saúde! Salvando vidas através do esporte”.

De acordo com o Tatame do Bem, o evento faz parte de uma série de ações promovidas pelo instituto, no sentido de conscientizar e sensibilizar crianças, jovens e familiares sobre os problemas relacionados ao consumo de drogas e a importância da educação para a promoção da saúde.

Fonte: Tatame do Bem