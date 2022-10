Nesta quarta-feira (5), os alunos da Escola Municipal Papa Pio XII receberam a visita da equipe de contadores de história da Biblioteca Sócrates Bezerra de Menezes para uma “Hora do Conto”, na qual os mesmos leram para as crianças ‘O presente de aniversário’, uma história da escritora Ellen Pestili.

Na oportunidade, os estudantes se divertiram, cantaram e interagiram com o universo da literatura infantil.

A “Hora do Conto” é um dos projetos mais antigos da Biblioteca Pública Municipal. As escolas interessadas em participar podem agendar um horário através do e-mail: [email protected]

Fonte: Decom