Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nessa quarta-feira (3), em Quedas do Iguaçu, na região Oeste do estado, pelo crime de posse e armazenamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente.

A prisão ocorreu após um funcionário de uma assistência técnica identificar imagens de teor sexual envolvendo uma criança no celular da suspeita, que havia levado o aparelho para conserto. O técnico acionou a polícia, que se dirigiu ao local e abordou a proprietária do telefone.

Durante o interrogatório, a mulher confirmou que as imagens retratavam sua própria filha, de apenas nove anos. Ela também relatou que compartilhava os arquivos com um homem com quem mantinha relacionamento e realizava videochamadas de conteúdo lascivo envolvendo a criança.

Na operação, dois celulares foram apreendidos. O Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) foram acionados para acompanhar o caso. A mulher foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

Suspeita era servidora da saúde

A mulher presa é servidora concursada da área da saúde do município de Quedas do Iguaçu. Em nota oficial, a prefeitura informou que tomará as medidas administrativas cabíveis assim que for formalmente notificada e acompanhará o desenrolar das investigações.

“A Prefeitura de Quedas do Iguaçu repudia veementemente qualquer ato de violência, em especial os crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Reafirmamos nosso compromisso com a proteção das crianças, a ética no serviço público e o apoio irrestrito às autoridades competentes”, declarou o executivo municipal.

Denúncias

Casos de violência contra crianças, adolescentes e mulheres podem ser denunciados de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil do Paraná) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190.

Com informações do Itatiaia