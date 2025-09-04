No início da tarde desta quinta-feira (4), por volta das 12h, a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado para atendimento de um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na Rua Espírito Santo, região central de Divinópolis.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Mista — composta por profissionais do Corpo de Bombeiros e do SAMU — prestou socorro a uma mulher de 25 anos. Ela estava consciente e apresentava escoriações nos dedos dos pés, sem outras queixas.

Após avaliação médica, a vítima foi liberada no próprio local, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.