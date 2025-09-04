Na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 7h, a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado para atendimento a um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói, em Divinópolis.

Ao chegarem ao local, profissionais da Unidade de Suporte Básico (USB2) prestaram socorro a um homem de 23 anos. Ele estava consciente e se queixava de dores na perna e no braço direitos.

Após os primeiros atendimentos e a realização da imobilização padrão, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Com informações do SAMU