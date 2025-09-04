Um homem de 58 anos ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e uma moto na manhã desta quinta-feira (4), na rua Corvino Diniz Costa, no bairro Santo André, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso foi atendido pela equipe da Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro.

O chamado foi registrado por volta das 10h, e o atendimento foi realizado por uma Unidade de Suporte Mista, composta por profissionais do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima consciente, com discreto sangramento nasal, além de queixas de dor torácica e abdominal.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local, seguido de imobilização padrão para garantir a segurança no transporte.

Após a estabilização, o homem foi encaminhado para o Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis, para avaliação médica e continuidade do tratamento. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde após a chegada à unidade hospitalar.

Com informações do SAMU