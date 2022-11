Uma servidora pública morreu após ser atropelada nessa quarta-feira (16) em Pouso Alegre (MG). Maura Célia de Souza Faria chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 12h os militares foram acionados na Rua Abraão, no Bairro São Geraldo. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a mulher caída com sangramento no nariz e suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.

Maura Célia foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Samuel Libânio. Ao final do dia, a Prefeitura de Pouso Alegre publicou uma nota de pesar informando sobre a morte da servidora, que trabalhava na Policlínica do bairro São Geraldo.

Ainda de acordo com os bombeiros, testemunhas disseram que dois carros envolvidos no acidente pareciam estar apostando corrida quando a servidora foi atropelada. Os motoristas fugiram do local e não foi possível identificá-los.

Pai e filha atropelados

Também nessa quarta-feira, um pai e a filha dele de 10 anos foram atropelados por uma moto na avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, em Pouso Alegre (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles atravessaram a via fora da faixa de pedestres.

O homem, pai da criança, teve fratura exposta na perna esquerda e ferimento na cabeça. A menina de 10 anos foi atendida com escoriações nos braços, no rosto e no joelho. Já o motociclista, segundo os militares, teve traumatismo craniano, além de ter quebrado alguns dentes.

As vítimas forma levadas ao pronto-socorro de Pouso Alegre.

Fonte: G1