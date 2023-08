Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Humano, eleitos delegados da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, participaram, no dia 24 deste mês, em Divinópolis, da Pré-Conferência Regional.

O objetivo do encontro foi discutir o lema da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social: “Caminhos de participação social para restabelecer a cidadania”; qualificar os participantes sobre a elaboração e monitoramento de deliberações de Conferência; apresentar Diagnóstico da Regional do SUAS, com dados consolidados dos municípios abrangidos pelas Regionais que participam das Pré-Conferências; eleger delegados para a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social; discutir os desafios e potencialidades da Política de Assistência Social nas regionais e elaborar um documento com resumo das discussões desenvolvidas na Pré-Conferência.

