Na segunda-feira (17), a equipe do SIM recebeu a visita da coordenadora técnica regional da Emater-MG de Juiz de Fora, Maria Dalva Pereira; dos produtores de cordeiro, Arnaldo, Terezinha e Flávia Valentina, do município de Lima Duarte; e da médica veterinária, Lidiana de Paula Silva, coordenadora do SIM de Lima Duarte. Os visitantes vieram a Formiga conhecer a experiência exitosa na concessão do Selo “ARTE”.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, com o apoio da Administração Municipal, o SIM de Formiga desenvolve um trabalho que é referência para todo Brasil.

“Ficamos felizes em poder trocar conhecimentos e compartilhar nossa experiência com outros municípios, pois isso possibilita um crescimento e fortalecimento dos nossos serviços de inspeção, garantindo, assim, a qualidade dos alimentos produzidos em nossos municípios”.

Selo ARTE

Segundo a administração municipal, o trabalho realizado pelo Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM) tem sido referência para todo Brasil, com produtores de queijo do município se destacando em concursos internacionais de queijo e uma produtora sendo a primeira do estado de Minas Gerais a receber o Selo “ARTE” para produtos cárneos, além do primeiro lugar no Prêmio “CNA Brasil Artesanal – Charcutaria”.