A Administração Municipal, por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em parceria com o Unifor-MG, realziará, no dia 23 de novembro, de 13h às 19h, o Simpósio de Produtos de Origem Animal (Simpoa).

O objetivo do simpósio é, além de levar conhecimento aos participantes, propiciar momento de discussão, debates e sanar dúvidas sobre os temas abordados, com profissionais renomados na área de Inspeção Sanitária.

O evento, que será realizado no Salão Nobre Eunézino Lima, no Unifor-MG, é gratuito e tem como público-alvo responsáveis técnicos, médicos veterinários, produtores rurais, empresários, servidores públicos que atuam na área de Inspeção Sanitária e estudantes de medicina veterinária.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/PYGDUieCTCCeM9A27.

