Os alunos dos cursos de Pós-Graduação EAD do Unifor-MG participarão, nesta quinta-feira (9), da Aula Magna com tema “A importância da formação em Análise e Modulação do Comportamento para o indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, ministrada pela psicóloga clínica Me. Mariane de Carvalho Mota Portela.

O público será recebido no Salão Nobre “Eunézimo Lima”, a partir das 19h. O evento terá início com uma abertura feita pelo reitor Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão.

Além da palestra, os alunos receberão uma apresentação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, feita pelo professor e Gestor do NEAD, Prof. Me. Isaac D’Leon de Almeida.

Fonte: Unifor-MG